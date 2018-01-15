حلمي النمنم بعد خروجه من الحكومة: سعيد بتولي أول سيدة وزارة الثقافة

أعرب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، عن سعادته بتولي الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزارة الثقافة خلفًا له، مضيفًا: «التاريخ سيحكم على تجربتي في وزارة الثقافة, وأنا قضيت في الوزارة عامين و 3 أشهر وهى فترة ملك للتاريخ وملك للناس إنهم يتلكموا عنها»، حسبما قال.

وأكد «النمنم»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه سعيد وفخور بتولي أول سيدة مقاليد وزارة الثقافة لأول مرة، وكان يطالب باقتحام المرأة وزارة الثقافة منذ فترة، متابعًا: «إيناس عبدالدايم هي بنت الوزارة، وبنت العمل الفني، وأكيد هتكون إضافة قوية»، على حد قوله.

وأشاد بمكالمة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء له، بعد قرار إجراء التعديلات على بعض الوزارات، مضيفًا: «أنا عارف من إمبارح بشكل غير رسمي، إن التعديلات هتشمل وزارة الثقافة، وأنا خارج وأنا راضي وسعيد»، على حد تعبيره.

ووافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة اليوم الأحد، على اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تعديل وزاري شمل 4 حقائب وزارية، وتعيين نائبين لوزيري الإسكان والصحة.