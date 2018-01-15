قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس «أبومازن»، إن القدس هي درة التاج وزهرة المدائن والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأضاف الرئيس أبومازن، في كلمته اليوم الأحد، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ28 للمجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، «لقد قلنا لا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولن نقبل مشروعه، وصفقة العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها».

وتابع «أبومازن»: «نحن هنا جالسون وباقون ولن نرتكب أخطاء الماضي في 48 و67 ،وهذه بلادنا منذ أيام الكنعانيين».

وأضاف أننا نلتقي هنا لندافع عن القدس ونحميها ولا حجة لأحد في المكان أنه غيرمناسب، مؤكدا «أننا في لحظة خطيرة ومستقبلنا على المحك».

وقال «أبومازن»، «إننا لن نرحل ولن نرتكب أخطاء الماضي، ولا نأخذ تعليمات من أحد ونقول "لا وألف لا" لأي شخص إذا كان الأمر يتعلق بمصيرنا وقضيتنا وبلدنا وقضيتنا وشعبنا، مضيفا "إننا سنستمر بإثارة موضوع وعد "بلفور" حتى تعتذر بريطانيا لشعبنا وتقدم التعويض».

وتابع: «أزعجني كثيرا عدم مشاركة إخوة لنا في هذا الاجتماع بزعم أن المكان غيرمناسب لاتخاذ قرارات مصيرية»، متسائلا: «أين هو المكان المناسب برأيهم لاتخاذ القرارات المصيرية؟».