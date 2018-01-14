فودافون مصر: رئيسة القطاع المالى الجديدة جرى إعدادها لتكون من القيادات التنفيذية

قال ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى الجديدة لفودافون مصر إنه جرى تعيين رشا الأزهرى رئيسا للقطاع المالى الجديد لقدرتها على تحقيق أهداف الشركة فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى انها تعد قيادة شابة جديدة للقطاع المالى.

وأضاف فرومان فى اول تصريح له بعد تولية مهمة الرئيس التنفيذى للشركة بدءا من يناير الجارى أن رشا من الكوادر التى تم تدريبها وإعدادها لتكون ضمن القيادات التنفيذية للشركة، وتعكس هذه التغييرات ايمان ڤودافون مصر بتدريب الكوادر وتمكين المرأة والشباب للمناصب القيادية كجزء من استراتيجية فودافون مصر.

وعينت فودافون مصر رشا الأزهرى رئيسا للقطاع المالى للشركة وذلك فى تغييرات جديدة لقيادات شبكة المحمول الأولى فى مصر.

وانضمت رشا الأزهرى لشركة فودافون مصر عام ٢٠٠٣، وتدرجت فى المناصب القيادية بالشركة. وتحظى رشا بأكثر من ١٨ عاما من الخبرة فى الشئون المالية والتخطيط المالى لتولى قيادة القطاع المالى لفودافون مصر واحدة من أكبر الشركات العاملة فى مصر وتقود فريق عمل متميزا به أفضل الكوادر المصرية.