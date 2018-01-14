رئيـس البريد: افتتاح مكاتب جديدة بالأقصر تنفيذا للخطة الاستراتيجية

عصام الصغير: الهيئة استعادت دورها بعد النقلة النوعية بجميع المحاور

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن افتتاح مكاتب الكرنك وإسنا والبعيرات يأتى ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتى بدأت منذ أكثر من عامين بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا ان الهيئة تقوم بتنفيذ خطه استراتيجية تهدف من خلالها احداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزار عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد محافظة الاقصر حيث التقى الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر وتناول اللقاء سبل التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمة بريدية متميزة لمواطنى الاقصر وقد افتتح رئيس البريد ومحافظ الاقصر مكاتب الكرنك واسنا والبعيرات بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة ورافقهم خلال الافتتاح احمد عبدالحليم نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية وسيد يوسف رئيس النقابة العامة.

واشاد الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر بالمجهود الذى يقوم به مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد فى تطوير المكاتب داخل المحافظة متمنيا الاستمرار على هذا الاداء المشرف.

وفى نفس السياق تفقد عصام الصغير خلال الزيارة بعض المكاتب البريدية بالمنطقة وذلك فى إطار متابعة انتظام حركة سير العمل بالمكاتب والاهتمام الدائم بالتواصل مع جميع العاملين بمختلف المناطق البريدية موضحا ان النقلة النوعية التى حدثت بالهيئة بجميع المحاور طوال الفترة الماضية كان لها الأثر الإيجابى الكبير فى استعادة الهيئة لدورها الاستراتيجى الذى تستحقه لما تمتلكه من امكانيات هائلة.

وأكد رئيس البريد على استمرار جولاته التفقدية التى شملت بعض المناطق البريدية خلال الفترة الماضية والتى تهدف فى المقام الأول إلى الاطمئنان على انتظام حركة سير العمل وتقديم جميع الخدمات للعملاء على أكمل وجه وتذليل أى عقبات قد تواجه العاملين اثناء تأدية عملهم والعمل على تحسين بيئة العمل فى المكاتب البريدية.

يذكر ان مكتب بريد الكرنك قائم على مساحة 189 مترا مربعا ويخدم ٤٠ ألف عميل اما مكتب بريد اسنا قائم على مساحة 436 مترا مربّعا ويخدم ما يقرب من 50 ألف عميل ومكتب بريد البعيرات قائم على مساحة ٦٥ مترا مربعا ويخدم ٣٥ ألف عميل.