رئيس النواب العراقي: فرنسا خصصت قرضا بمبلغ 430 مليون يورو لإعمار المدن المحررة



دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال إعمار المدن، مشيدا بتخصيص فرنسا قرضًا قيمته 430 مليون يورو؛ لإعادة إعمار المدن المحررة في العراق.

وذكر مكتب الحلبوسي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين، أن الحلبوسي أكد، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان" والوفد المرافق له - حرص بلاده على التعاون مع المجتمع الدولي - ومن ضمنه فرنسا - في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وأشاد بالدور الفرنسي في دعم العراق بملف النازحين، وكذلك المساهمة في إعمار جامعة الموصل، داعيا إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال إعمار المدن وفتح باب الاستثمارات بما يعزز ويخدم العلاقة بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي حرص حكومته على دعم العراق في الملفات المهمة التي تتعلق بالأمن والإعمار.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.