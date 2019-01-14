«كاتي بيري»: سعيدة لاقدامي على «الاختيار الصحيح» لارتباطي بأورلاندو بلوم

كشفت المغنية الأمريكية الشهيرة، كاتي بيري، عن اعتقادها بأنها أقدمت على الاختيار الصحيح عندما قررت الارتباط بالممثل البريطاني المعروف، أورلاندو بلوم.

ونقل موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، عن بيري (34 عاما) قولها: "أنا سعيدة لاقدامي على الاختيار الصحيح" بقراري الارتباط ببلوم (42 عاما).

كما أكدت المغنية الشابة بمناسبة احتفال بلوم بعيد ميلاده الثاني والأربعين، الذي يحل في 13 من يناير، إنها شديدة الامتنان للعلاقة الرومانسية التي تربطها بالممثل الوسيم، الذي شارك في بطولة سلسلة أفلام المغامرات الشهيرة، "قراصنة الكاريبي"، مضيفة: "عيد ميلاد سعيد يا ملاكي".

وتأتي تعليقات بيري في أعقاب تقارير كانت أفادت مؤخرا بأن بلوم يشعر "بسعادة غامرة" بسبب علاقته بها، وبأنه "يشعر بأنه "شخص جديد"، لأنه قد "نضج" كثيرا منذ أن بدأت علاقتهما.

يذكر أن كاتي كانت متزوجة من قبل من الممثل البريطاني راسل براند (43 عاما) خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2012. كما سبق لبلوم الزواج في عام 2010 من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير (35 عاما)، التي أنجب منها طفله الوحيد فلين (8 أعوام)، وانفصلا في عام 2013.