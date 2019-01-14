الاتحاد الأوروبي ينضم إلى موجة الانتقادات الموجهة إلى فنزويلا بعد اعتقال منافس مادورو

انضم الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى موجة الانتقادات الدولية الموجهة إلى فنزويلا في أعقاب اعتقال رئيس البرلمان خوان جوايدو، لفترة وجيزة، وهو الذي يقود المواجهة ضد الرئيس نيكولا مادورو.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسياسيتش: "الاتحاد الأوروبي يتضامن مع رئيس الجمعية الوطنية، المؤسسة المنتخبة ديمقراطيًا، ويتوقع أن تضمن الجهات المعنية حقوقه المدنية وحريته وسلامته البدنية".

كما أعرب البيان عن القلق إزاء الاعتقال المؤقت لاثنين من الصحفيين.

وكان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي، منزوع الصلاحيات، أعلن مؤخرًا تحديه العلني لمادورو، داعيًا إلى إجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد يوم واحد من بدء مادورو فترة ولايته الرئاسية الثانية المثيرة للجدل.

وقال جوايدو أول أمس الجمعة "الدستور يعطيني الحق في تولي رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت من أجل الدعوة إلى إجراء انتخابات، لكنني أحتاج لمساندة من المواطنين"، وناشد القوات المسلحة الفنزويلية والمجتمع الدولي تقديم الدعم له.

وعلى الرغم من الاحتجاجات خارجيا وداخليا، إلا أن مادورو أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي لفترة ولاية رئاسية ثانية أمام المحكمة العليا وليس أمام البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، كما يقضي الدستور.

وكانت العديد من الدول والمنظمات العالمية والمعارضة الفنزويلية وصفت إعادة انتخاب مادورو، بأنها عملية غير ديمقراطية، كما رفضت منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بها ووصفت الرئيس بأنه غير شرعي.

واعتقل جويدو بواسطة جهاز الاستخبارات "سيبن"، أثناء انتقاله بالسيارة إلى اجتماع سياسي أمس الأحد، حسبما قالت زوجته وتقارير إعلامية.

وعرض موقع "نوتسياس اونو" الكولومبي مقطع فيديو يظهر القبض عليه من جانب رجال مقنعين، قام بتصويره سائق سيارة كان يسير خلف سيارة جويدو.

وأطلق سراح جويدو بعد فترة قصيرة، وقال وزير الإعلام خورخي رودريجيز، إن عملاء "سيبن" تصرفوا بمفردهم، مضيفا أنه تمت إقالتهم وسيتم فرض عقوبات عليهم، وفقا لشبكة "تيليسور " الفنزويلية.