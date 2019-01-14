توتر في المسجد الأقصى بسبب قلنسوة المتدينين اليهود

اندلعت احتجاجات وأعمال توتر بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين في باحات المسجد الأقصى في شرق مدينة القدس بسبب قلنسوة المتدينين اليهود.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن ضباط وعناصر الشرطة الإسرائيلية يحاصرون منذ ساعات مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى ويتمركزون على أبوابه.



وأوضح أن "حراس المسجد الأقصى رفضوا دخول أحد أفراد الشرطة إلى مسجد قبة الصخرة، وهو يرتدي قلنسوة المتدينين اليهود ولدى محاولته اقتحام المسجد بالقوة، قام الحراس المتواجدين على رأس عملهم بإغلاق الأبواب".



وأضاف أن الضباط وأفراد من الشرطة تتمركز حتى اللحظة عند أبواب مسجد قبة الصخرة، وحالة من التوتر تسود المكان.



وذكرت مصادر فلسطينية أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اعتدوا على الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى بالضرب خلال أعمال التوتر الحاصلة.



من جهتها، قالت حكومة الوفاق الفلسطينية إن "الاعتداء الوحشي على الكسواني ومحاصرة مسجد قبة الصخرة المشرفة، يقع في دائرة جرائم حكومة إسرائيل بحق القدس والمقدسات".



وطالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، الحكومات العربية والإسلامية والعالم بـ"الانتصار لفلسطين وعاصمتها القدس عبر التحرك الجدي لدى كافة المحافل الدولية، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعاصمتنا مدينة القدس ومحاسبة المعتدين".