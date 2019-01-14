قال عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، عباس زكي، إن تولي دولة فلسطين رئاسة مجموعة الـ77 ، دليل على أهمية القضية الفلسطينية وشعبها الذي لا يزال يؤدي ضريبة غياب المجتمع الدولي وصمته عن قضيته العادلة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن قيادة دولة فلسطين، التي لا تحظى بعضوية كاملة في الأمم المتحدة ولكن عضو مراقب، لـ134 دولة كاملة العضوية سينعكس على القضية خلال العام الجاري، ومن شأنه أن يساعد في دفع الدول لتغير مواقفها بشأن اعتماد فلسطين كدولة كاملة العضوية بالمنظمة الدولية.

وأوضح أن هذه الخطوة ستؤثر معنويًا على الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عليه أن يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة التنديد بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئاسة مجموعة الـ77، من مصر، اليوم الاثنين في نيويورك، ومن المنتظر أن يلقي كلمة خلال الاحتفالية.