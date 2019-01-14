روحاني يجدد عزم بلاده إطلاق قمرين صناعيين قريبا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين عزم طهران على إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء في غضون الأسابيع المقبلة ؛ بواسطة صاروخين حاملين للأقمار الصناعية مصنعين محليا.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن روحاني قوله، خلال خطاب له بمحافظة كلستان شمال إيران اليوم، إن القمر الصناعي (بيام) سيستقر على مدار 600 كم من سطح الأرض ، وأنه سيكون أول قمر صناعي بعيد المدى تطلقه إيران، وسيعبر فوقها ست مرات يوميا.

وأضاف روحاني : "لقد أطلقنا فيما مضى العديد من الأقمار الصناعية البحثية إلا أن هذا القمر الصناعي يضع تحت تصرفنا يوميا جميع المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة في البلاد".

وبدوره..قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: "لن ننتظر الإذن من أية دولة لأجل إطلاق أقمار إلى الفضاء، وهذه الإجراءات لا تتعارض أبدا مع أي من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".