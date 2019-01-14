السعودية تنفي إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية

نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الإثنين، إعادة افتتاح سفارة المملكة في العاصمة السورية دمشق، و التي تم إغلاقها في مارس عام 2012.

وجاء في البيان "إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، من تصريح منسوب لوزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، حول افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السورية دمشق، نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التصريح المزعوم، وأوضح أن التصريح لا صحة له جملة وتفصيلًا".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت أن افتتاح سفارة الرياض في دمشق سيكون في الساعة الواحدة والنصف ممن ظهر اليوم.

وذكرت المواقع أن مسؤولًا سعوديا، أعرب عن نية بلاده إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية، موضحا أنه لم يعين سفير بعد.

كانت الإمارات أعلنت ، أواخر الشهر الماضي، فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت مملكة البحرين استمرار عمل سفارتها لدى سورية، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد، وذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عقب بدء الأزمة السورية.