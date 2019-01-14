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إسبانيا ترفض رسو سفينة إغاثة بميناء برشلونة تحمل نحو 300 مهاجر

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 14 يناير 2019 - 7:16 م | آخر تحديث : الإثنين 14 يناير 2019 - 7:16 م

رفضت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، منح إحدى سفن الإغاثة التابعة لمنظمة "بروأكتيفا أوبن آرمز" تصريحًا بأن ترسو بميناء برشلونة، بعد فشلها في إيداع نحو 300 مهاجر أنقذتهم قرب السواحل الليبية في ديسمبر الماضي عند أقرب ميناء وأحضرتهم لإسبانيا.

وأفادت السلطات الإسبانية خلال خطاب سلمته للمنظمة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - بأن المنظمة انتهكت القوانين البحرية خلال مهمات إنقاذ سابقة، مشيرة إلى أن إحدى سفنها انتهكت الالتزام بإيداع نحو 300 مهاجر أنقذتهم قرب السواحل الليبية في ديسمبر الماضي عند أقرب ميناء وقامت بجلبهم إلى إسبانيا.

من جانبها، ناشدت المنظمة الإغاثية السلطات الإسبانية بمراجعة القرار، لافتة إلى أنها لجأت إلى إسبانيا بعدما رفضت إيطاليا ومالطا إرساء السفينة في أي من موانئهما.

يذكر أن إسبانيا سمحت خلال الأشهر الماضية لسفن الإنقاذ التي ترفض الدول الأخرى أن ترسو بموانئها أن تلجأ إليها.


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