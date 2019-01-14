تعيين زعيم حركة الاحتجاج في أرمينيا رئيسا للوزراء

أعلن مكتب الرئيس الأرميني، اليوم الإثنين، تعيين زعيم حركة الاحتجاج في البلاد، نيكول باشينيان، رئيسا للوزراء، وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه البرلمان الاتحادي، في أولى جلساته بعد الانتخابات المبكرة التي جرت الشهر الماضي.

وقام الرئيس أرمين سركيسيان، بتوقيع مرسوم بتعيين باشينيان الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس.

وكان باشينيان، تولى منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء في مايو الماضي، عقب استقالة رئيس الوزراء السابق، وسط احتجاجات حاشدة ضد قيادة البلاد.

كان تحالف "ماي ستيب" أو (خطوتي) السياسي، الذي يقوده باشينيان، حصل على حوالي 60 % من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الشهر الماضي.

ومن جانبه، قال سركيسيان في خطاب أمام البرلمان إن "المرحلة الأولى من التغيير السياسي تنتهي بتشكيل الجمعية الوطنية الجديدة والحكومة الجديدة"، وذلك في إشارة إلى تعيين باشينيان.

وأضاف الرئيس الأرميني: "أما التالي، فهو تحقيق الآمال والوعود"، حيث أوضح أن ذلك سوف يتطلب عملًا مستمرًا على أساس يومي.

وكان باشينيان وصل إلى السلطة في إبريل من العام الماضي، عندما قاد احتجاجات للمعارضة على تعيين الرئيس السابق للبلاد، سيرج سارجسيان، في منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

شغل سارجسيان منصب رئيس الوزراء لمدة أسبوع واحد فقط، قبل أن يقرر الاستقالة في ظل ما شهدته البلاد من احتجاجات واسعة، و انتقد سياسيون معارضون، من بينهم باشينيان، تعيين سارجسيان بوصفه احتفاظا غير عادل بالسلطة.

وفي كلمة له اليوم أمام البرلمان الأرميني الجديد، قال ساركيسيان، المنتمي إلى الحزب الجمهوري الحاكم الذي هيمن في السابق على المشهد السياسي بالبلاد، إن" الزمن يتغير، لكن أهدافنا لم تتغير".

وتابع الرئيس قائلاً: إنه ينبغي على الحكومة أن تساهم في تشكيل أرمينيا قوية ومتطورة، تضم مواطنين يتمتعون بالكرامة ولديهم الاستعداد لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.

ومن ناحيته، هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، باشينيان، على تعيينه رئيسًا للوزراء، معربًا عن أمله فى أن تعمل الدولتان على تعزيز التعاون المشترك.