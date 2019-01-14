العراق: اعتقال إرهابي متخصص في زرع العبوات الناسفة جنوبي بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق اليوم الاثنين، اعتقال إرهابي شديدة الخطورة متخصص في زرع العبوات الناسفة التي تستهدف القوات الأمنية والمواطنين في مدينة "المدائن" جنوبي بغداد.

وأضافت المديرية، في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، أن عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ، مشيرة إلى أنه تم اعتقال الارهابي في كمين نصب له في منطقة سطيح التابعة لقضاء المدائن.

يشار إلى أن القوات العراقية قد أعلنت القضاء على تنظيم " داعش" الإرهابى بكافة الأراضى العراقية، وتواصل البحث عن الخلايا النائمة.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة "قاطع سامراء" بالعراق إعادة ١٨عائلة نازحة إلى مناطق سكنها غربي سامراء، وذلك بعد تأمينها بالكامل.

وقالت القيادة في بيان اليوم - إن " اللواء (313) تمكن من إعادة 18 عائلة نازحة إلى غربي سامراء وذلك عقب إكمال تأمين منطقة ( البو عرب ) ورفع المخلفات الحربية عنها"، مؤكدا العمل على إعادة كافة العوائل النازحة للمناطق المحررة.