الزراعة توافق على ترخيص 138 مشروعا إنتاجيا بالوادي الجديد

قال المهندس زكريا دمرداش مدير عام حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إن وزارة الزراعة وافقت على 138 قرارا لترخيص حظائر ماشية، ومشروعات إنتاج حيواني وداجني، ومستودعات بوتاجاز، وثلاجات حفظ التمور، ومخزن محاصيل زراعية، وسكنات ومباني إدارية، ومركز خدمة آلات ومعدات زراعية.

وأوضح دمرداش، في تصريح اليوم الاثنين، أن الموافقة على التراخيص تهدف إلى خدمة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب والتوسع فى المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى انه جار استكمال تراخيص عدد من المشروعات الزراعية الأخرى للموافقة عليها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه على جميع المزارعين الذين تمت الموافقة لهم بالبناء على الأراضي الزراعية التوجه للوحدة المحلية التابعة لهم على مستوى المركز أو القرية لاستخراج رخصة البناء للمشروعات والحظائر التي تم الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة.

وأشار دمرداش إلى أن نسبة التعديات على الأراضي الزراعية بالوادي الجديد لا تتعدى 14 قيراطا و8 أسهم، وجاري تنفيذ الإزالات مع الجهات المعنية مديرية الأمن والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وهناك تسهيلات عديدة للمزارعين بهدف منع التعديات.