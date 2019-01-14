شهود عيان : توقف أتوبيس على يسار الطريق تسبب فى الحادث

لقى 5 أشخاص مصرعهم بينهم طفلتين وإصابة 3 آخرين فى حادث مرورى أعلي دائرى الوراق باتجاه المرج

تلقت الإدرارة العامة للمرور بلاغا، باصطدام سيارة ميكروباص أعلى دائرة الوراق أثناء سيرها بسرعتها وفوجئ سائقها بأتوبيس نقل خاص، يقف أمامه علي يسار الطريق، محاولا تفاديه إلا أن السرعة الزائدة للسيارةى جلعته يصطدم به وينقلب على الطريق ، انتقلت ست سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا للمستشفي ، ودفعت الإدارة العامة للمروري باوناش لرفع أثار الحادث، بالتنسيق مع الحماية المدنية وأجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاته مدير الأمن، التى فرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة، تحرر محضر بالواقعو وتولت النيابة التحقيق.

وقال عدد من شهود العيان للـ " الشروق" أن سبب توقف الأتوبيس الذى يحمل رقم 8749 نتيجة عطل مفاجئ علي إثره ترك السائق الميكروباص وذهب بحثا عن فنى لإصلاحه قبل وقوع الحادث بدقائق، وأضاف الشهود أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث بعد عشرة دقائق فقط، وبمساعدة الأهالى دخلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتمكنت من نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى.