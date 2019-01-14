ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية

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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية كوّنا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع السرقة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية قد أكدت قيام المتهمين، ولهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية، ألقي القبض عليهما بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 20 حادثًا بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات التي شملت أجهزة كهربائية ومنزلية،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.