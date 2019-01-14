تطهير مخرات السيول بالفرافرة تحسبا لهطول الأمطار



قال المهندس عبد الحكم الجبالي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، إنه تم الإنتهاء من تطهير مخرات السيول بمنطقة أبو منقار وإزالة أي عوائق بمجرى السيول؛ وذلك تحسبًا لسقوط أمطار بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتحذيرات هيئة الأرصاد من موجة الطقس شديد البرودة التي تشهدها المحافظة.

وقال الجبالي، إن الوحدة المحلية بالفرافرة، قامت بإعادة فتح الطريق الرئيسي (الفرافرة - الداخلة) بالكيلو 70 ورفع الرمال المتراكمة على الطريق، بالإضافة إلى تطهير مخرات السيول بالمنطقة، واتخاذ كل التدابير لمواجهة أي طوارئ أو كوارث بالمركز.