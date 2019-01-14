ضبط تشكيل عصابي لسرقة المحلات التجارية بالمحلة الكبرى

تمكن ضباط البحث الجنائي بالمحله الكبرى، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية بدائرة قسم ثالث المحله وبحوتهم أسلحة نارية.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اخطار من العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود بتمكن الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحله ومعاونوه النقيب يسري خضر و محمد أبو الخير من ضبط كل من " ن .ا" 24 سنه عاطل و "ن. ح" 28 سنه عاطل و "ع . ا" 22 سنه عاطل وجميعهم مقيمين بمدينة المحله ومن ذوي المعلومات الاجراميه والسابق ضبطهم في قضايا سرقات لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر.

وتم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ ماليه وسلاح ناري وسلاح أبيض.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.