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أمير الكويت يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا هطول الثلوج الكثيفة

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 14 يناير 2019 - 1:25 م | آخر تحديث : الإثنين 14 يناير 2019 - 1:25 م

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، برقية عزاء إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في ضحايا هطول الثلوج الكثيفة على مناطق متفرقة من الجزائر.

وأعرب أمير الكويت، خلال البرقية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، آملا في الوقت ذاته أن يتمكن المسؤولون الجزائريون من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الجزائري.


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