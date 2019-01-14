وزير الأوقاف الفلسطيني يندد بانتهاك قوات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى

ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس بانتهاك المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حرمة المسجد الأقصى بمسجده القبلي وقبة الصخرة وساحاته ومرافقه.

وقال ادعيس، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن محاصرة حراس المسجد الأقصى وحماته من الأوقاف الإسلامية في القدس داخل مسجد قبة الصخرة المشرفة، استخفاف بمشاعر المسلمين واستهانة كبيرة بمقدساتهم وقيمهم الدينية.

وأضاف أن هذه الممارسات غير الأخلاقية، التي تدفع بمزيد من التحريض الديني داخل القدس وخارجها، تأتي في سياق مدروس وممنهج وتعمل على ترسيخ فكرة الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى زمنيًا ومكانيًا أسوة بالمسجد الإبراهيمي الذي يئن تحت وطأة انتهاكات المستوطنين اليومية والتي كان آخرها أمس الأحد، من خلال الاعتداء على حديقته.

وأشار إلى أن هناك هجمة واضحة على مقدسات الفلسطينيين بمسلميهم ومسيحييهم من قبل المستوطنين بحماية من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تعمل بجهد واضح على الإساءة للأديان في فلسطين تحت مبررات وحجج واهية.

وطالب الشيخ يوسف ادعيس مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة لجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بهذه الانتهاكات والتعرض للرموز والمقدسات الإسلامية والمسيحية.