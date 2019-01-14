مسابقتان لرفع الوعي السياحي بمناسبة العيد القومي لشمال سيناء

أعدت مديرية السياحة بمحافظة شمال سيناء مسابقتين سياحيتين؛ لرفع الوعي السياحي لدى المواطنين والشباب بالمحافظة تحت رعاية المحافظ اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة؛ وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة وتحرير سيناء في 25 أبريل.

وقال مدير عام إدارة السياحة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة المهندس سالم حسين صباح - في تصريح اليوم الاثنين، إن المسابقتين إحداهما للمرحلة السنية من 12 إلى 18 عاما (طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية)، والثانية للكبار من مختلف الفئات من 19 إلى 40 عاما.

وأضاف أن كل مسابقة تتضمن 20 سؤالًا عن المحافظة بمدنها وطرقها وآثارها التاريخية ومعالمها السياحية من مناطق سياحية وقلاع تاريخية ومحمياتها الطبيعية وثرواتها المعدنية، وأهم الأحداث التي مرت بها ومعالمها التاريخية والاقتصادية، ومواردها الطبيعية في مختلف المجالات، علاوة على معلومات عامة عن الأحداث المرتبطة بسيناء.

وأوضح أن شروط المسابقتين تشمل حل جميع الأسئلة، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، وكتابة البيانات كاملة من اسم وتاريخ الميلاد والمدرسة أو المهنة ورقم التليفون والعنوان بالتفصيل، وترسل الإجابات إلى إدارة السياحة في ديوان عام المحافظة بالعريش أو تسلم باليد حتى 15 مارس القادم.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار الفائزين لتكريمهم بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى تحرير سيناء، وسيتم اختيار 25 فائزا من المرحلة السنية الأولى، وكذلك 25 فائزا من المرحلة السنية الثانية موزعين على مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح أنه سيتم توزيع الجوائز المالية على الفائزين في المسابقة الأولى بواقع 300 جنيه للفائز الأول، 280 جنيها للفائز الثاني، 260 جنيها للفائز الثالث، 240 جنيها للفائز الرابع، 220 جنيها للفائز الخامس و200 جنيه لكل فائز من السادس حتى العاشر مع منح كل فائز شهادة تقدير من المحافظة..أما جوائز الفائزين في المسابقة الثانية فهي عبارة عن رحلة سياحية إلى البحر الأحمر لمدة 6 أيام و5 ليالٍ سياحية شاملة الإقامة والإعاشة والانتقالات.