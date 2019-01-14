قال الدكتور العالمي كريم أبو المجد، رائد زراعة الأمعاء والشهير بلقب «الساحر المصري»، إنه أجرى أول عملية ترتيب أمعاء في الوطن العربي لمريضة من بنجلادش في مستشفى القصر العيني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أنه اختار القصر العيني تحديدًا حتى يستطيع أن ينقل خبرته إلى أكبر عدد ممكن من الأطباء المصريين لتحسين خبرتهم الجراحية والعلمية في هذا التخصص.

وأوضح أنه في بعض الحالات لا تستقر الأمعاء في مكانها ولا تلتصق بجدار البطن أو تكون في مسار غير طبيعي وهذا قد يسبب مشكلات كبرى، ما يلزم إعادة ترتيبها ليتعافى المريض.

وتابع أن إجراء عملية ترتيب الأمعاء بما لا يُحدث غرغرينا يحتاج إلى خبرة، وهذا النوع من الجراحات يحتاج إلى فريق عمل من تخصصات مختلفة، مضيفًا أن هذه الحالة تظهر بشكل أكبر لدى الأطفال حديثي الولادة، وتحدث بنسبة واحد بين كل 500 مولود.

وأجرى الجراح العالمي الدكتور كريم أبو المجد، رائد زراعة الأمعاء، عملية ترتيب أمعاء لطبيبة بنجلادشية ظلت تعاني لسنوات من آلام مبرحة في جهازها الهضمي بمستشفى القصر العيني، وهي الأولى من نوعها بالوطن العربي.