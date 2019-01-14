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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين السوداني أمير حامد مراقبا لمباراة الزمالك واتحاد طنجة في إياب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية المقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب.

وأعلن الكاف اختيار طاقم تحكيم جنوب إفريقي لإدارة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بقيادة فيكتور ميجيل جوميز حكم ساحة وزاخيلي سويلا مساعد أول وأثينكوسي ندونجيني مساعد ثان .

وانتهى لقاء الذهاب بين الزمالك واتحاد طنجة مساء أمس الأحد بالتعادل السلبى على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية ليحتاج الأبيض للفوز بأي نتيجة في لقاء العودة لضمان التأهل لدور المجموعات.