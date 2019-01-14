رئيس الحكومة التونسي: الثورة منحتنا الحرية في كل المجالات

أكد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد أهمية الثورة التونسية التي منحت المجتمع الحرية في كل المجالات، وفخره بالشباب الذي صنع هذه الثورة.

والتقى الشاهد اليوم الاثنين ممثلي منظمات المجتمع المدنى بمقر رئاسة الحكومة بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن لعيد الثورة والشباب.

واستعرض الشاهد، خلال اللقاء، أولويات الخطة الاستراتيجية للشباب خلال عامي 2019-2020 التي ترتكز على محاور أساسية وهى دعم مشاركة الشباب فى الحياة السياسية، واندماجه فى الحياة الاجتماعية والمهنية ، وتطوير قدارت الشباب وروح التميز لديهم، بالإضافة إلى تحفيزالشباب وتنمية القيم الاستقلالية وروح المسؤولية، والعمل على تعزيز ثقافة الانفتاح لدى الشباب وحمياتهم من السلوكيات الخطرة والتطرف.

ودعا الشاهد الشباب إلى ضرورة المشاركة في صنع القرار، مؤكدا أن الشباب يجب أن يؤمن بقدراته وامكانياته حتى يكون فاعلا في محيطه.

من جانبهم، أكد ممثلو منظمات المجتمع المدني ضرورة متابعة نتائج هذه الاستراتيجية حتى لا تبقى حبرا على ورق، معتبرين أن أهم ما يجب الخروج به من هذا اللقاء مع رئيس الحكومة هو إعادة الثقة للشباب حتى يلعب دوره الريادي.