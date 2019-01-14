أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، الإنتهاء من حصر احتياجات المواطنين في 54 قرية، لليوم الخامس علي التوالي من بداية المسح لـ 62 قرية بنطاق المحافظة، تم اختيارها ضمن الـ 100 قرية الأكثر احتياجا علي مستوي الجمهورية؛ لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها في مطلع العام الحالي؛ لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح المحافظ، أن احتياجات القرى التي تم بحثها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، تركزت حول تركيب وصلات مياه وصرف صحي، وبناء ورفع كفاءة المنازل، وتوزيع سلات غذائية، بالإضافة إلى تجهيز العرائس، وتوفير بطاطين ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وكسوة أطفال، بجانب قروض لمشروعات صغيرة، وسداد أقساط قروض متعثرة، وإنشاء عدد من الحضانات والمدارس المجتمعية المطلوب إقامتها.

وأكد الأنصاري، توفير الدعم اللازم وتسخير جميع إمكانات المحافظة؛ للإنتهاء من أعمال المسح الشامل لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أقرب وقت ممكن، والتي كان من المقرر الإنتهاء منها خلال أسبوعين.

وأضاف أن أعمال المسح بدأت في 8 يناير الجاري وتستمر حتي يوم 22 من نفس الشهر، وذلك بالتنسيق بين اللجان الفرعية واللجنة المركزية بالمحافظة المكلفة بمتابعة المبادرة، وبالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، والمديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني.