وزيرا الآثار والسياحة يشهدا حفل عيد الأثريين الـ13 بالمسرح الكبير بالأوبرا



العناني: الأثاربين أنجزوا الكثير خلال 2018 واستطاعوا فتح 15 مشروعا وتطوير العديد من المتاحف

هنأ الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الأثاريين بعيدهم الـ13 للأثاريين والذي يوافق 14 ينابر من كل عام، وذلك بحضور وزيرة السياحة رانيا المشاط، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار وعدد من السفراء وقيادات الدولة المصرية ولجنة الثقافة والآثار.

وقال العناني، في كلمته خلال حفل وزارة الآثار بعيد الأثاريين بدار الأوبرا المصرية اليوم، إن الاثاربين أنجزوا الكثير خلال 2018 واستطاعوا فتح 15 مشروعا وتطوير وإنشاء متاحف وشرفت الوزارة ب3 افتتاحات رئاسية منهم جامع الأزهر ومتحف سوهاج ومتحف مطروح.

وأضأف الوزير، خلال كلمته، أن وزارة الآثار تحتفل بعيد الأثريين في هذا اليوم من كل عام نظرا لأنه اليوم الذي تم فيه تعيين أول رئيس مصري لمصلحة الآثار بعد أن كانت حكرًا على الأجانب فقط.

وتابع أن العمل على تقديم مشروعات كثيرة في 2019 ستموت قريبة، لافتا إلى عام 2018 شهد العديد من الاكتشافات الأثرية الكثيرة، منوها إلى أصغر خطا عند الأثري صداها في العالم كله.

يذكر أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي ترسيخًا لمفهوم الانتماء لأرض مصر الغالية لأبنائها الأثريين الذين لم يدخروا جهدًا إلا بذلوه حبًا وإجلالًا وتقديرًا وعرفانًا ووفاءً لأم الحضارات، مؤكدا على أن الأثريين المصريين هم من حملوا لواء العمل الأثرى فى مصر وخطوا خطوات ثابتة وراسخة وواثقة فى كافة مجالات الآثار، فمنهم من أرسى قواعد الدراسات الأثرية فى الجامعات المصرية، منذ أكثر من 100 عام ومنهم من سكن المعابد والمقابر والصحارى متحسسًا خطى أجداده فى بطون الأرض وكأنهم امتلكوا بصرًا من حديد، فما تراجعت معاولهم إلا وأنبأت عن كشوف أثرية هزت أركان الدنيا.