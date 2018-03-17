أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي أنه أنهى احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن عمله لم ينته وأن التعاقد مع الصفقات مستمر.

وقال القيعي في تصريحات تليفزيونية: "حققنا جميع طلبات الجهاز الفني، وأبلغني الخطيب أنه يجب علي إنهاء صفقة حمدي فتحي من إنبي وكانت المفاوضات صعبة لكن إصرار اللاعب وتنازله عن مقابل مادي كبير بالإضافة إلى رغبته ورغبة الأهلي أنهت الأمر لصالحنا".

وأضاف: "لن نتوقف عن الصفقات فدائما سنعمل من أجل المستقبل، فالصفقات انتهت في الفترة الحالية لكن العمل لم ينته".

وتابع:"تم إنهاء صفقة حمدي فتحى بمقابل مادى بدون دخول أى لاعبين في الصفقة،

وعن أحمد الصالح أوضح القيعي: "كانت هناك مفاوضات مع السوري أحمد الصالح بالفعل، ولكنها توقفت وأعتقد أن الجهاز الفني اكتفى باللاعبين الذين انضموا للفريق".

وأشاد القيعي بصفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي، قائلا: "الذي يسعدنا في الصفقات الشتوية هذا الموسم أن جميع اللاعبين تمسكوا بالانضمام للنادي وعبروا عن انتمائهم، وهي شخصية اللاعبين التي نحتاجها في الفترة المقبلة".

ونفى مستشار التعاقدات بالأهلي وجود أي نية لرحيل إسلام محارب عن صفوف الفريق، كما أكد أن المالي كوليبالي تلقى عروض ويدرسها بجدية وستكون على سبيل الرحيل النهائي، وهو لاعب محترم وأفاد النادي طوال فترة وجوده".

وعن ضم محمود المتولي مدافع الإسماعيلي: "نحن ندرك موقف الإسماعيلي في الفترة الماضية، ولم نطلب أي لاعب من الفريق ونتمنى أن نتعاون معهم الفترة المقبلة".

وواصل: "ستستمر سياسة إعارة اللاعبين الشباب وخاصة اللاعيبة القريبين من الفريق الأول، فنحن لم نوافق على إعارة محمود الجزار إلا بعد التعاقد مع ياسر إبراهيم".

واستطرد: " لا يصح القول أن الصفقات التي تعاقدنا معها ستمنع منح الشباب فرصة بالمشاركة، لأن جميع اللاعبين الذين تعاقدنا معهم حاليا هم لاعبين شباب وأكبر لاعب منهم يبلغ 26 عاما".

وعن مؤمن زكريا، أشار القيعي: "لا أعرف إن كان مؤمن زكريا طلب الرحيل عن الفريق، فكانت هناك جلسات جمعت اللاعب مع سيد عبد الحفيظ ولا أعتقد أن الأمور وصلت لطلبه الرحيل".

وأتم عن قيد عمرو جمال في قائمة الفريق: "الجهاز الفنى هو من يحدد قرار قيد أي لاعب سواء عمرو جمال أو غيره، لكن اللاعب اجتهد للغاية خلال الفترة الماضية ومجهوده قربه من قناعات الجهاز الفني ومن الممكن أن يتم قيده محليا وإفريقيا".