«ترودو» يعرب عن قلقه جراء صدور حكم بالإعدام بحق كندي في الصين

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن حكومته تشعر بقلق بالغ جراء قرار الصين تنفيذ عقوبة الإعدام "تعسفيا" بحق كندي أدين بتهريب المخدرات.

أدلى رئيس الوزراء الكندي، بهذه التصريحات عقب تواتر أنباء أن محكمة في الصين أصدرت حكمًا بإعدام بحق (روبرت لويد شيلينبرج -36 عامًا) بشأن اتهامات بتهريب المخدرات بعدما جرى استئناف الحكم الأول الصادر بحقه بالسجن 15 عامًا.

وقال ترودو للصحفيين في أوتاوا: "كحكومة شددنا بالفعل السياسة التي تتطلب من الحكومة الكندية التوسط دائما نيابة عن الكنديين الذين يواجهون عقوبة الإعدام في أي مكان بالعالم".

ومن المؤكد أن هذا القرار سيزيد حدة التوترات بين كندا والصين، والتي تشهد بالفعل خلافات متزايدة منذ مطلع كانون ديسمبر.

كان شرارة الخلافات بدأت بقيام السلطات الكندية، بتوقيف مينج وانتشو مسؤولة الشؤون المالية في شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز"، وجرى توقيف وانتشو، ابنة رين تشينجفي مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة، لاتهام الولايات المتحدة لها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وبعد فترة وجيزة من توقيفها، أوقفت السلطات الصينية كنديين اثنين بتهمة التجسس، ويُشتبه في أن الصين أوقفتهما ردًا على توقيف وانتشو.

والجدير بالذكر ، أنه وعادة ما يتم الحكم على المدانين بتهريب المخدرات في الصين بفترات سجن مطولة أو الإعدام.