أعرب طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود عن سعادته البالغة بالفوز القاتل الذي حققه فريقه عصر اليوم الإثنين على فريق الداخلية 1 - 0 في الدقيقة 94 بأقدام إمام عاشور، ضمن الاسبوع الـ19 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال طارق العشري في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة:" 3 نقاط غالية، طالبت اللاعبين بالقتال خاصة وأن مباراة الداخلية كانت بمثابة لقاء فاصل بـ6 نقاط، وهو ما حدث بقفز الحدود للمركز الثامن ورفع رصيده للنقطة 23 في جدول الدوري"

وأضاف العشري:" سوء أرضية ملعب المباراة كان السبب الرئيسي في صعوبة الوصول لمرمى الداخلية، وكانت العامل الأساسي في اللجوء لطريقة لعب معينة".

وعن نتائجه المميزة الذي يقدمها مع حرس الحدود في ولايته الثانية عن باقى الفرق التي قادها في المواسم الماضية.. قال طارق العشري:" كل ما في الأمر أن مسئولي حرس الحدود دائما ما يكون لديهم صبر في التعامل وهو شيئ إيجابي للمدرب مع الفرق التي تعاني من تخبط النتائج".

وكشف طارق العشري، عن إنتهاء تدعيمات حرس الحدود لصفقاته الجديدة بشهر يناير الجاري، بعدما نجح في التعاقد مع 6 لاعبين في مقدمتهم عاشور الأدهم وعبدالعزيز الشاعر، بالإضافة لضم لاعبان أفريقيان".

وعن سؤاله سبب عدم التفكير في ضم أحد لاعبي الأهلي أو الزمالك خلال المريكاتو الشتوي.. أكد العشري أن القدرة الشرائية للاعبي القطبين لا يتوافقوا مع الحد الأدني لتعاقدات حرس الحدود، بالإضافة لتأكيده بأن معايير التدعيمات التي يفرضها تتطلب بعض الجوانب أهمها الانضباط والالتزام والقوة في الأداء.