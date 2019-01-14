وزيرة الخارجية الهندية تؤكد التزام بلادها بالتنمية في أفغانستان



أكدت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، اليوم الاثنين، مجددا التزام الهند بالتنمية الاقتصادية وإحلال السلام في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، عن سواراج قولها، خلال كلمتها بحوار "الهند-آسيا الوسطى" الذي عقد في أوزبكستان، إن بلادها تلتزم بإعادة بناء اقتصاد أفغانستان والترويج لعملية مصالحة وسلام شاملة تقودها أفغانستان.

ووصفت وزيرة الخارجية الهندية تهديد الإرهاب، بأنه تحد خطير تواجهه المنطقة، مؤكدة ضرورة معرفة هوية هؤلاء الإرهابيين ومن الذي يمولهم وكيف يكسبون قوتهم من يحميهم ويرعاهم.

وأشارت سواراج إلى أن الاتصال على نحو أكثر فاعلية سيؤدي إلى التحقيق الكامل للتنمية في المنطقة، موضحةً أنه حان الوقت لتطوير طرق عبور أكثر فاعلية إلى جانب استخدام الإمكانيات المتاحة بشكل أفضل وإيجاد حلول مبتكرة.

ولفتت الوزيرة الهندية إلى أن بلادها ستعمل على تقديم مساعدات التنمية لأفغانستان بأكثر من 3 مليارات دولار للتركيز على إعادة البناء وتطوير البنية التحتية وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية والاتصال.