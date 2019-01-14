قرغيزستان تحقق في حادث تحطم الطائرة الإيرانية للاستعلام عن مواطنيها

أعلنت وزارة الخارجية القرغيزية، أن حكومة بلادها ستحقق في حادث تحطم طائرة شحن إيرانية، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من مدينة طهران، كانت في طريقها من العاصمة القرغيزية بيشكيك.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، أن الحكومة ستحقق لمعرفة ما إذا كان هناك رعايا قرغيز بين ركاب الطائرة أم لا.

كان المتحدث باسم مركز الإسعاف والطوارئ الإيراني، مجتبي خالدي، أعلن مقتل 15 شخصًا في سقوط طائرة شحن صباح اليوم، في مدينة كرج مركز محافظة البرز غربي العاصمة طهران.

مشيرًا إلى أن الطائرة كانت تقل 16 شخصًا، وسقطت عند الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي في بلدة "صفا دشت".

كانت الطائرة قادمة من بيشكيك في طريقها إلى مطار "بيام" في كرج، إلا أنها هبطت عن طريق الخطأ في مطار "فتح" بالمدينة بعدما فقد قائد الطائرة السيطرة عليها مما أدى إلى خروجها من نهاية المدرج واصطدامها بجدار المطار لتدخل حيًا سكنيًا مجاورًا.