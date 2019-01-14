زاكيروني: أداء المنتخب الاماراتي لم يكن مُرضياً

قال الإيطالي البيرتو زاكيروني مدرب منتخب الامارات لكرة القدم إن جميع الفرق لعبت بطريقة دفاعية ضد فريقه في كأس أمم أسيا.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين عقب التأهل لدور الـ16 بالتعادل مع منتخب تايلاند 1/1 في المباراة التي جرت في العين "أمام البحرين كانت الضغوط هائلة، وارتكب اللاعبون الكثير من الاخطاء، لكن امام الهند تحسن الأداء، وكنا الأفضل ولعبنا بروح قتالية عالية وحماس كبير، وتوقعت أن يكون الأمر كذلك أمام تايلاند، خاصة وأننا تقدمنا بهدف في البداية، ولاحت لنا أكثر من ثلاث فرص للتسجيل، ولكن غلق المساحات واللعب بأسلوب دفاعي حال دون تسجيل هدف أخر".

وتابع: "واصلنا التفوق الفني والسيطرة على مجريات اللعب، لكن ظهرت بعض الأخطاء خاصة في منطقة الوسط، وهو ما استفاد منه المنافس وفي الشوط الثاني لم نقدم المستوى المطلوب لذلك حاولنا تغيير سيناريو المباراة بإجراء تغييرات والدفع ببعض العناصر صاحبة القدرات الهجومية، لأننا نلعب على الفوز، لكن الأداء لم يصل ايضا إلى مستوى مقنع".

وقال زاكيروني "الأهداف التي أحرزناها في البطولة، كلها نتجت من هجمات منظمة ومرتبة وبتكتيك مرسوم، يبدأ من حارس المرمى وينتهي عند خط الهجوم، ثم يتم تسجيل الهدف، هناك جمل تكتيكية واداء فني يتم تنفيذه في التدريبات والمباريات".

وأضاف "نلعب بطريقة الضغط الهجومي من وسط الملعب على جميع الخصوم، الذين كانوا يعتمدون دائما على اللعب الدفاعي ".

واختتم تصريحاته قائلا "لا أهتم بمن سنواجه في دور الـ 16، أنا أحترم كل المنتخبات وسأعمل على تحقيق الفوز بغض النظر عن اسم المنتخب الذي سنواجه، لذلك علينا أن نستعد للمرحلة المقبلة بطريقة أفضل وأن نقدم مستوى يرضي الجماهير".