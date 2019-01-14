القوى العاملة: مبادرة «مصر بكم أجمل» تهدف لتدريب وتشغيل ذوي القدرات الخاصة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مبادرة (مصر بكم أجمل)، والتي تنفذها الوزارة بالمحافظات بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء إدارة المتابعة بمديرية القوى العاملة في أسوان واللجنة المشكلة من الوزارة تحت رعاية مدير المديرية محمد عبد الوهاب اليوم /الاثنين/ من إجراء المقابلات الشخصية لذوي القدرات الخاصة؛ للتدريب من أجل التشغيل من خلال المبادرة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقالت مسؤول ملف المبادرة باللجنة عطيات سيد أبو زيد: "إن اللجنة انتهت اليوم من عملها بعد إجراء المقابلات الشخصية، حيث تقدم 125 شخصا من ذوي القدرات الخاصة من الجنسين وتم قبول 77 من المتقدمين؛ للبدء في تدريبهم وتأهيلهم لتوفير فرص عمل لهم، أو الاشتراك في إقامة مشروع صغير".

وأضافت أبو زيد أنه بعد إجراء المقابلات الشخصية لراغبي التدريب من المرشحين بالمحافظة تبين أن المحافظة تنفرد بعدد كبير من أصحاب الإعاقة من الصم والبكم والإعاقة الذهنية البسيطة، ولكنهم يتميزون بكفاءات ومهارات عن غيرهم من أصحاب الإعاقات الأخرى، حيث إنهم لم يحظوا بمساعدة أية من الجهات، أملين في مساعدة وزير القوى العاملة محمد سعفان في إيجاد فرص عمل لهم بعد التدريب.