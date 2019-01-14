لافروف: نؤيد بذل جهود إضافية لنقل العلاقات الثنائية مع طوكيو لمستوى جديد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو تؤيد بذل جهود إضافية لإضفاء مستوى جديد على العلاقات مع طوكيو.

وقال لافروف في لقائه مع نظيره الياباني، تارو كونو، في موسكو، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم": "نؤيد بذل الجهود الإضافية لإخراج العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد نوعيا من الثقة والشراكة الحقيقية، بما في ذلك الشراكة في الشؤون الدولية".

وأضاف: "وفقا لتعليمات زعيمينا عقب نتائج القمتين اللتين جرتا بينهما في سنغافورة في نوفمبر الماضي، وبوينس آيرس في

ديسمبر الماضي، نبدأ اليوم المحادثات حول قضية معاهدة السلام".

وأشار لافروف إلى أن العمل على معاهدة السلام مع اليابان يجب أن يجري دون محاولات لتشويه الاتفاقات القائمة، داعيا طوكيو إلى مراعاة الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين في هذا المجال.