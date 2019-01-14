الإثنين 14 يناير 2019 10:56 م القاهرة القاهرة 12.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟

النتـائـج تصويت

ترامب يلوم الديمقراطيين لعدم إجراء محادثات بعد دخول الإغلاق الحكومي يومه الـ24

ترامب
ترامب
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 14 يناير 2019 - 10:12 م | آخر تحديث : الإثنين 14 يناير 2019 - 10:12 م

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين لعدم تفاوضهم من أجل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وقال إنه ليس في عجلة من أمره لإعلان حالة الطوارئ الوطنية.

ودخل الإغلاق الحكومي يومه الـ24 ، ولا يزال الطرفان مختلفين بشأن مسألة أمن الحدود.

يتمسك ترامب بطلبه للحصول على 7ر5 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، مؤكدًا إن طلبه ضروري للسيطرة على الجريمة والهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

وقال ترامب اليوم الإثنين قبل مغادرته واشنطن لإلقاء كلمة إلى منظمة للمزارعين في ولاية نيو اورليانز، "لقد كانت الحدود الجنوبية فظيعة لعدة عقود، يجب أن يكون هذا أسهل اتفاق".

وتابع أن إعلان حالة الطوارئ الوطنية، كما هدد الأسبوع الماضي، سيكون عملًا بسيطا للغاية، مشيرا إلى أنه يفضل التفاوض.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك