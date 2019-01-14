ترامب يلوم الديمقراطيين لعدم إجراء محادثات بعد دخول الإغلاق الحكومي يومه الـ24

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين لعدم تفاوضهم من أجل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وقال إنه ليس في عجلة من أمره لإعلان حالة الطوارئ الوطنية.

ودخل الإغلاق الحكومي يومه الـ24 ، ولا يزال الطرفان مختلفين بشأن مسألة أمن الحدود.

يتمسك ترامب بطلبه للحصول على 7ر5 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، مؤكدًا إن طلبه ضروري للسيطرة على الجريمة والهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

وقال ترامب اليوم الإثنين قبل مغادرته واشنطن لإلقاء كلمة إلى منظمة للمزارعين في ولاية نيو اورليانز، "لقد كانت الحدود الجنوبية فظيعة لعدة عقود، يجب أن يكون هذا أسهل اتفاق".

وتابع أن إعلان حالة الطوارئ الوطنية، كما هدد الأسبوع الماضي، سيكون عملًا بسيطا للغاية، مشيرا إلى أنه يفضل التفاوض.