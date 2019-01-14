براءة الممثلة سارة نخلة من اتهامها بالتعدي على والدة طليقها

قضت محكمة جنح أول أكتوبر، ببراءة الفنانة السورية سارة نخلة من اتهامها بضرب الناقدة الفنية حنان البمبي، والدة زوجها السابق الفنان أحمد عبدالله محمود، في أكتوبر الماضي، داخل شقة بمنطقة دريم بأكتوبر.

وقالت حنان البمبي المجني عليها في التحقيقات، إنها توجهت لمنزل نجلها بمنطقة دريم، لإحضار أوراق خاصة بها لكنها الفنانة زوجة اعتدت عليها بالضرب لإصابة المجني عليها فى كتفها الأيمن وساقها اليسرى.

وجاء بالتقرير الأول الذى تم تحريره فى 17 أكتوبر 2018، أنه بعد توقيع الكشف الطبى الظاهرى على المجنى عليها لا يوجد بها إصابات ظاهرية، وانها ادعت وجد آلام بكوع اليد اليمنى؛ ولذلك تم عرضها على أخصائى عظام لاستكمال التقرير.

وجاء بالتقرير الثانى الذى تم إعداده بتاريخ 18 أكتوبر 2018، أنه بعد الكشف تبين وجود كدمة بالمرفق والكتف الأيسر، وكذلك بالرأس.

ودفع عاصم قنديل دفاع سارة نخلة، بتناقض التقارير الطبية، حيث أن التقرير الأول لم يظهر وجود أى إصابات بالمدعية، أما التقرير الثانى فقد أظهر الإصابات.

وأشار إلى احتمالية أحداثها تلك الإصابات بنفسها، كما دفع بتضارب أقوال المدعية التى أدلت بها فى المحضر الأصلى، والأخرى التى تم إرفاقها بمحضر لاحق، وانه تحدثت عن وجود شهود للواقعة ولم تقدم أى منهم.

كانت نيابة أكتوبر أحالت الفنانة لمحكمة الجنح في القضية رقم 9634 لسنة 2018 جنح أول أكتوبر، لاتهامها بالاعتداء بالضرب على الناقدة الفنية.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الفنانة السورية سارة نخلة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، بعد زواج استمر 3 سنوات، بسبب خلافات شخصية وقعت بينهما.