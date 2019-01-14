3 من كل 4 ألمان يؤيدون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجريت في ألمانيا، أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

جاءت هذه النتيجة، وفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد سيفي لقياس الرأي لحساب بوابة (تي أون لاين) الإخبارية.

وأوضحت النتائج أن 7ر73% من الألمان يؤيدون بقاء بريطانيا، مقابل 2ر18% يعارضون بقاءها، فيما قال 1ر8% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يحسموا رأيهم في هذا الموضوع.

وحسب التصنيفات الحزبية، أظهرت النتائج أن نسبة مؤيدي بقاء بريطانيا بلغت بين أنصار حزب البديل من أجل المانيا 3ر35%، وهي نسبة أقل بصورة ملحوظة مقارنة ببقية الأحزاب، بينما أيد 6ر47% من أنصار البديل خروج بريطانيا.

في المقابل، حظى بقاء بريطانيا بتأييد أغلبية واضحة من أنصار حزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي واليسار، وتراوحت نسبة المؤيدين بين 75 و85%، وكانت أعلى نسبة لمؤيدي بقاء بريطانيا، بين أنصار الحزب الاشتراكي.