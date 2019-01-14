ضبط 18 قطعة أسلحة نارية و28 قرصا مخدرا بحوزة مسلحين بالمنيا

تمكن رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، اليوم الإثنين، من ضبط 18 قطعة سلاح آلي وخرطوش، وطلقات نارية غير مرخصة، بحوزة مسلحين، فضلاً عن ضبط 5 قضايا مخدرات،

وذلك خلال حملة أمنية مكبرة بمراكز المنيا.

كان اللواء مجدي عامر ، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط 18 قطعة أسلحة نارية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت ( 11 فرد محلي الصنع - 4 بندقية خرطوش – بندقية آلية – مسدسان – 24 طلقة متنوعة).

وتمكن رجال مكافحة المخدرات، من ضبط 135 جرامًا لمخدر حشيش و45 جرامًا من الهيروين – 28 قرصًا مخدرًا، تم تحريز الأسلحة والطلقات والمخدرات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.