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ضبط 18 قطعة أسلحة نارية و28 قرصا مخدرا بحوزة مسلحين بالمنيا

ماهر عبد الصبور:
نشر فى : الإثنين 14 يناير 2019 - 4:58 م | آخر تحديث : الإثنين 14 يناير 2019 - 4:58 م

تمكن رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، اليوم الإثنين، من ضبط 18 قطعة سلاح آلي وخرطوش، وطلقات نارية غير مرخصة، بحوزة مسلحين، فضلاً عن ضبط 5 قضايا مخدرات،
وذلك خلال حملة أمنية مكبرة بمراكز المنيا.

كان اللواء مجدي عامر ، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط 18 قطعة أسلحة نارية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت ( 11 فرد محلي الصنع - 4 بندقية خرطوش – بندقية آلية – مسدسان – 24 طلقة متنوعة).

وتمكن رجال مكافحة المخدرات، من ضبط 135 جرامًا لمخدر حشيش و45 جرامًا من الهيروين – 28 قرصًا مخدرًا، تم تحريز الأسلحة والطلقات والمخدرات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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