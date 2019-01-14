ماكرون يدعو لحوار وطني بعد احتجاجات حاشدة في فرنسا

عقب أسابيع من احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في أنحاء فرنسا، نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا للجمهور الأحد، يدعو فيه المواطنين للمشاركة في "نقاش وطني".

وفي الخطاب الذي نشره قصر الإليزيه، قال ماكرون إن المواطنين الفرنسيين مدعوون لتوجيه الانتقادات وتقديم الاقتراحات من أجل الإصلاح في جلسات النقاش التي ستجرى في أنحاء البلاد خلال عدة أسابيع.

وأضاف ماكرون: "ليست هى انتخابات ولا استفتاء"، معربا عن تفهمه لحالة السخط والغضب بين أولئك الذين نظموا احتجاجات ضد سياسات الحكومة. وقال: "أشترك في نفاد الصبر هذا".

ونظم الآلاف من مرتدي السترات الصفراء العاكسة للضوء مسيرات وأغلقوا طرقا وأثاروا أعمال شغب في أنحاء فرنسا منذ منتصف نوفمبر في احتجاج على إصلاحات حكومة الوسط، مع مطالبة بعض المحتجين بتقديم ماكرون استقالته.

وبعد أسابيع من بدء الاحتجاجات، واصل عشرات الآلاف مسيراتهم في مدن فرنسية حيث بلغ عددهم أول أمس السبت، إلى 84 ألف محتج في أنحاء البلاد.

وأصبح المحتجون مدعوون الآن للمشاركة في مناقشات تستمر حتى يوم 15 مارس، وقال ماكرون إنه سيقوم بعدها بإعلان نتائج تلك الجلسات.

ومن المقرر أن تركز تلك الجلسات النقاشية على عدة موضوعات وهي الضرائب والإنفاق العام وعملية الحوكمة والتغير البيئي والديمقراطية وهي قضية تضم موضوع ساخن وهو مسألة الهجرة.