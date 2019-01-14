محكمة صينية تقضي بإعدام كندي بتهمة تهريب مخدرات

قضت محكمة صينية، اليوم الإثنين، بإعدام مواطنا كنديا بتهمة تهريب مخدرات بعدما قال الادعاء إن الحكم الأولي بسجنه 15 عاما، الذي صدر في نوفمبر الماضى، كان متساهلا معه جدا.

وقالت المحكمة الشعبية المتوسطة في داليان بإقليم لياونينغ بشمال شرق الصين في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني إنها أعادت محاكمة لويد شلينبيرج وأصدرت حكم الإعدام، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت المحكمة إن من حق شلينبيرج الاستئناف.

وستمثل القضية على الأرجح اختبارا جديدا للعلاقات بين بكين وأوتاوا والتي تشهد توترا منذ اعتقال كندا مسؤولة تنفيذية صينية بناء على طلب الولايات المتحدة في ديسمبر الماضى، والذي أعقبه اعتقال الصين لكنديين اثنين للاشتباه في تهديدهما أمنها الوطني.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت أنها لم تسمع قط بمشاكل أمنية واجهتها أي دولة مع شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا، وذلك بعد اعتقال المديرة المالية للشركة منج وان تشو في كندا.