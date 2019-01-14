مارسيليا يتعادل مع موناكو بالدوري الفرنسي

فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء أولمبيك مارسيليا وضيفه موناكو اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة العشرين لبطولة الدوري الفرنسي.

ولم تلعب الأرض مع أصحابها أيضا في باقي المباريات التي جرت اليوم بالمرحلة ذاتها، حيث أسفرت عن فوز رين على مضيفه نانت 1 / صفر، وستراسبورج على مضيفه تولوز 2 / 1، فيما تعادل ديجون مع ضيفه مونبيلييه 1 / 1.

وارتفع رصيد مارسيليا، الذي أهدر فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، إلى 28 نقطة في المركز التاسع، بفارق أربع نقاط عن فرق المربع الذهبي في البطولة، غير أنه مازال لديه مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، رفع موناكو رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخيرة)، ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، علما بأن لديه لقاء مؤجل.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم ماكسيم لوبيز لمصلحة مارسيليا في الدقيقة 13، غير أن يوري تيليمانس أحرز هدف التعادل لموناكو في الدقيقة 38.

ومن جانبه، واصل رين صحوته في البطولة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، إثر فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه نانت في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد رين إلى 29 نقطة في المركز السادس ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين تجمد رصيد نانت، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم، والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر، وله مباراة مؤجلة.

ويدين رين بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه داميان دا سيلفا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13.