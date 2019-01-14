لافروف: سيطرة روسيا على مجموعة جزر الكوريل ليست محل نقاش

ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، بعد اجتماع مع نظيره الياباني، إن سيطرة روسيا على مجموعة جزر كانت قد استولت عليها من اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية ليست محل نقاش.

وتتفاوض روسيا واليابان، حول خيارات من أجل التعاون الاقتصادي بشأن أرخبيل الكوريل، فيما تسعى الدولتان للاتفاق على معاهدة سلام لإنهاء رسميا الحرب العالمية الثانية.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في موسكو في 22 من الشهر الجاري؛ لعقد مفاوضات خاصة بمعاهدة السلام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا نقلا عن الكرملين.

وكان النزاع بشأن الجزر التي تسميها اليابان الأراضي الشمالية، عقبة كبيرة في وجه إبرام معاهدة محتملة.

وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية: "لقد أبلغنا أصدقاءنا من اليابان أن مسألة السيادة على الجزر ليست محل نقاش"، مضيفًا: "هذه أرض تتبع الاتحاد الروسي".

وكان لافروف حذر خلال اجتماعهما، أن إطلاق اليابان لتكهنات بشكل أحادي بدون وجود اتفاق نهائي لن يكون أمرًا جيدًا، بحسب نسخة من التصريحات الافتتاحية.

وقال لافروف خلال الاجتماع: "يجب أن نعمل بشأن اتفاقية سلام بشكل احترافي، بدون محاولة تشويه الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أي مرحلة وسطى، وبدون خطاب أحادي متصاعد مثير للفرقة".