وزيرة الخارجية النمساوية توقع اتفاقيات تعاون مع دول جنوب شرق أوروبا



أكدت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل أهمية دعم مبادرات التنمية والتعاون الاقتصادي بين النمسا ودول جنوب شرق أوروبا.

جاء ذلك خلال توقيع الوزيرة النمساوية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع غرف التجارة في دول جنوب شرق أوروبا؛ حيث نوهت الى أن المذكرة تشمل أيضًا الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية في تلك الدول باعتبارها خطوة أساسية لدعم التعاون المشترك.

وأضافت الوزيرة النمساوية أن دمج دول جنوب شرق أوروبا في الاتحاد الاوروبي يحتل أولوية كبيرة في استراتيجية التجارة الخارجية الجديدة للنمسا؛ حيث سيتم التركيز على تطوير التدريب المهني وتبادل الخبرات وتوسيع التعاون التنموي في دول المنطقة وتبني العديد من المبادرات المناسبة في هذا الشأن.

شارك في التوقيع هارالد مارير رئيس الغرفة الفيدرالية النمساوية؛ حيث وقع عددا من بروتوكولات التعاون مع غرف التجارة لبلدان جنوب شرق أوروبا بهدف تعزيز التعاون الإقليمي على المستوى الاقتصادي خاصة في مجال التدريب المهني.

ومن المعروف أن دول جنوب شرق أوروبا هي 14 دولة وتضم ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وقبرص واليونان وجمهورية كوسوفو ومولدوفا وجمهورية مقدونيا والجبل الأسود ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتركيا.