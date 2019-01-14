20 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا لمواجهة النجوم

أعلن طارق يحيى المدير الفني لسموحة عن اختياره 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق النجوم، المقرر لها فى الثامنة مساء غدا الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة الدورى العام .

وضمت قائمة سموحة على النحو التالي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل ومحمد فتحى.

خط الدفاع : السيد فريد وإبراهيم عادل ورجب نبيل وأحمد العش وأحمد صبحى ومحمود منصور

خط الوسط : ايمومو واحمد بامبا وأحمد حمص وشريف رضا وإسلام صالح وديريك وعمرو بركات ومحمود سيد وأوميد أوكيرى

خط الهجوم : حسام حسن ومحمد حمدى ذكى وباسم مرسى.

وكان عبد البارى المليجى قد تواجد بمقر اتحاد الكرة أمس واليوم من اجل انهاء اجراءات قيد باسم مرسى لاعب الزمالك.