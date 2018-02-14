الكشف على 1787 مواطنا بقافلة علاجية بقرية جبل الطير في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1787 مواطنا بقرية جبل الطير البحرية التابعة لمركز سمالوط، خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 12 و13 فبراير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجا والتي تقع في الظهير الصحراوي.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على عدد 293 حالة جراحة، و50 مسالك بولية، و499 أطفال، و170 جلدية، و273 باطنة، و109 نساء، و190 قلب وأوعية دموية، و67 أسنان، وعدد 136 أنف وأذن، مشيرة إلى أن القافلة ضمت عدد 11 عيادة متنقلة وثابتة داخل الوحدة الصحية في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب تحليل 93 عينة دم، وعمل 91 حالة موجات الصوتية، و21 رسم قلب، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ93 حالة، وتحويل 43 حالة للمستشفى تستدعي حالتها الصحية (استكمال علاج، جراحة، وعمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية).