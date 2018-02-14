كاسونجو يخطف فوزا قاتلا للزمالك أمام دجلة

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حقق نادي الزمالك فوزا صعبا وقاتلا على حساب وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، ارتقى الزمالك إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما استقر وادي دجلة في الترتيب الـ14 برصيد 23 نقطة.

وهدد الزمالك مرمى وادي دجلة في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء بعد انطلاقة من عبد الله جمعة ودخوله لمنطقة الجزاء و اطلق تسديدة قوية، لكنها مرت بجوار القائم للحارس محمد عبد المنصف وتحولت إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة الرابعة قاد وادي دجلة هجمة منظمة بعد انطلاقة من عمر السعيد من الجهة اليمنى ثم أرسل عرضية على الجانب الآخر بحثَا عن إبراهيما نداي، ولكنه تباطئ في استلام الكرة لتنتهي خطورة الهجمة ثم افتكها دفاع الزمالك وأبعدها عن منطقة الخطر.

وتصدى الشناوي لعرضية من السيد سالم في الدقيقة 11، والتي كانت على هيئة تسديدة مقوسة كادت تخدعه ولكنه تعامل معها ببراعة وحولها لركنية في الجهة الأخرى.

وكاد عمر السعيد مهاجم وادي دجلة أن يسجل الهدف الأول للفريق الدجلاوي في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول بعد تسديدة قوية معلى الجانب الأيسر من منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي وتحولت إلى ركلة مرمى.

وأضاع كاسنجو مهاجم الزمالك فرصة حقيقة لستجيل الهدف الأول للقلعة البيضاء في الدقيقة 16 بعد تمريرة رائعة أستملها الكونجولي ولكنه سددها أعلى عارضة محمد عبد المنصف حارس دجلة وتتحول إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة 32 أنقذ الشناوي أنفراد صريح لفريق وادي دجلة بعد خطأ من محمود علاء مدافع الفريق في إبعاد الكرة لينفرد عمر السعيد بالكرة أمام المرمى وانقض عليها الشناوي ببراعة ويمسك الكرة بثبات.

واستلم كاسونجو تمريرة خاطئة من مدافع دجلة أسامة العزب في الدقيقة 44 وأصبح منفردًا بالحارس ولكنه تباطئ في تسديد الكرة لبيعدها عبد المنصف من أمامه.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد طارق حامد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاءفي الدقيقة 48 تصدى لها عبد المنصف ببراعة لتتهيأ أمام عبدالله جمعة الذي لعبها عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع دجلة.

وفي الدقيقة 51 تعاطف القائم مع فريق وادي دجلة بعد عرضية رائعة من أيمن حفني ارتقى لها محمود علاء وسددها برأسية قوية تجة المرمي ولكنها ارتطمت بالقائم وابعدها دفاع دجلة.

وأمسك عبد المنصف في الدقيقة 62 عرضية من عبدالله جمعة الذي كان بيحث عنها كابونجو ولكن وصل إليها عبد المنصف قبله وأمسكها.

و في الدقيقة 70مرر محمود عبد العزيز تمريرة لكسنوجو لتعود الكرة لمحمود بعد كعب من كاسونجو وانطلق بعدها محمود عبد العزيزر بالكرة واطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاؤ ولكنها مرت بجوار القائم بقليل.

ونفذ حمد عنتر ضربة ركنية لنادي الزمالك في الدقيقة 87 من جهة اليمين داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها بسهولة دفاع نادي وادي دجلة عن منطقة الخطر.

وقبل نهاية المباراة سجل كابونجو كاسونجو هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 93 بعدما استغل حالة من التخبط داخل منطقة جزاء دجلة، ليهدي الفريق الأبيض 3 نقاط ثمينة.