تأجيل محاكمة 41 متهما في «الإتجار بالأعضاء البشرية» إلى جلسة 7 و8 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، تأجيل محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها، لجلسة 7 و8 أبريل لسماع المرافعة من المتهم الأول إلى 18.

كما حددت المحكمة جلسة 10 و11 أبريل لسماع المرافغة من 19 إلى 41.

كما قررت المحكمة عرض المتهم 38 على مصلحة الطب الشرعي للكشف عليه، والسماح للمتهم 14 باستخراج شهادة من مستشفى الشرطة عن تاريخ دخوله وخروجه، مع استمرار حبس المتهمين.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.