الرئيس الأمريكي يدعو مجلس الشيوخ لتمرير مقترح لإصلاح قانون الهجرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعمه لمقترح جمهوري لمشروع قانون جديد للهجرة إلى الولايات المتحدة، داعيًا أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتمريره.

ودعا ترامب، في بيان نقلته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، مجلس الشيوخ الأمريكي على دعم مقترح السيناتور تشاك جراسلي، ومعارضة أي تشريع لا يعالج الأربعة أعمدة الرئيسية لسياسة الهجرة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأربعة جوانب التي تتضمنها سياسة الهجرة في البيت الأبيض هي: حل دائم للمهاجرين الصغار المعروفين باسم "الحالمين"، وتشييد الجدار الحاجز بين أمريكا والمكسيك، وإلغاء نظام الهجرة العشوائية، وإصلاح نظام الهجرة بناء على أفراد العائلة المقيمين داخل الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنه بعد إعلان ترامب، حذر مسؤولون في البيت الأبيض من أي مقترحات أخرى لمعالجة سياسة الهجرة الأمريكية، لأنها قد تسفر عن تدفق ضخم في الهجرة الشرعية وغير الشرعية، مضيفة أن مسؤولي البيت الأبيض أعلنوا معارضتهم أيضًا للمقترح الذي يدعمه السيناتور الجمهوري جون ماكين ويعالج قضية الحالمين لكنه لا يقترح أي تغييرات في نظام الهجرة الشرعية.

وأوضحت الصحيفة أن جراسلي رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تقدم بمقترحه، يوم الإثنين، الماضي، لمعالجة حصول 1.8 مليون مهاجر غير شرعي من الشباب على الجنسية الأمريكية مقابل حصول الحكومة على 25 مليار دولار لبناء الجدار الجنوبي.

ولفتت إلى أن مقترح جراسلي يحتاج 60 صوتا لتمريره من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، لكن التغييرات التي يقترحها على الهجرة بناء على أفراد العائلة لا يتوافق معها العديد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين، وهو ما قد يعرقل تمريره.