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وقع حادث إطلاق نار منذ قليل على إحدى المدارس بجنوب فلوريدا، كما ذكرت قناة «أون لايف» في نبأ عاجل.

وأفادت القناة أن عشرون مصابا سقطوا في هذا الحادث، دون تفاصيل أخرى.